Укрзалізниця зменшила кількість рейсів, для яких введуть верифікацію через Дія.Підпис
На прохання пасажирів Укрзалізниця зменшила до трьох кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня ввели верифікацію через Дія.Підпис
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що підтвердити особу через Дія.Підпис потрібно буде, щоб придбати або повернути квитки на потяги:
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №12 Львів - Одеса;
- №27/28 Київ - Чоп.
Разом з тим, пасажири, які мають паспорт старого зразка зможуть купити квитки в низці конкретних кас:
- в Чопі (каса №2);
- в Ужгороді (каса №2);
- у Львові (каса №1);
- в Одесі (каси №14 та №2);
- в Києві (каса №21 та 22).
"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - додали в УЗ.
- З 1 серпня 2025 року аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні будуть верифікувати особу через Дія.Підпис.
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