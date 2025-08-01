Укрзалізниця зменшила кількість рейсів, для яких введуть верифікацію через Дія.Підпис

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що підтвердити особу через Дія.Підпис потрібно буде, щоб придбати або повернути квитки на потяги:

№29/30 Київ - Ужгород;

№12 Львів - Одеса;

№27/28 Київ - Чоп.

Разом з тим, пасажири, які мають паспорт старого зразка зможуть купити квитки в низці конкретних кас:

в Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - додали в УЗ.