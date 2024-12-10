Укрзалізниця запустила новий поїзд між Харковом і Дніпром

Про це повідомила у Telegram пресслужба Укрзалізниці.

"Відкриваємо продаж квитків на денний регіональний поїзд №824/823 сполученням Дніпро - Харків! Перший рейс із Дніпра вирушить вже 15 грудня, з Харкова - 16 грудня", - йдеться у повідомленні.

За маршрутом Дніпро - Харків поїзд №824 курсуватиме щодня, крім середи. Відправлення з Дніпра - о 16:09, прибуття до Харкова - о 20:46. Зупинки на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове. 23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.

За маршрутом Харків - Дніпро поїзд №823 курсуватиме щоденно, крім четверга. Відправлення з Харкова - о 9:42, прибуття до Дніпра - о 14:11. Відправлення 17, 18 та 20 грудня - о 9:42, а прибуття до кінцевої станції в ці дні - о 14:18. Тривалість поїздок 25, 27 та 28 грудня буде довшою: поїзд відправлятиметься за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.

У поїзді передбачено вагони другого класу, окремі місця для перевезення пасажирів із інвалідністю та два вагони з кріпленнями для перевезення велосипедів.