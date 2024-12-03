Укрзалізниця попередила про тимчасове скасування руху трьох поїздів

Про це інформує Укрзалізниця.

Тимчасово не курсуватимуть:

поїзд № 8/7 Одеса – Харків

поїзд № 148/147 Одеса – Київ

поїзд № 774/773 Київ – Шостка

У компанії також розповіли про альтернативні рейси для цих напрямків, якими можна буде скористатися, щоб дістатися до пунктів призначення:

Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764

Харків – Одеса: поїзд № 059/060

Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787

Також є рішення для проміжних станцій. Мешканцям Полтави, щоб потрапити в Одесу, потрібно спочатку дістатись до Києва потрібно поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для того, щоб дістатися Одеси з Кременчука, потрібно буде спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород дістатись до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса. У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

З Черкас до Одеси - поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.