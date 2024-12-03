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Укрзалізниця попередила про тимчасове скасування руху трьох поїздів

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
13:18
Суспільство Новини Заходу України

Укрзалізниця попередила, що з технічних причин із 15 грудня до 13 січня не курсуватимуть три поїзди

Зміст

Про це інформує Укрзалізниця. 

Тимчасово не курсуватимуть: 

  • поїзд № 8/7 Одеса – Харків
  • поїзд № 148/147 Одеса – Київ
  • поїзд № 774/773 Київ – Шостка

У компанії також розповіли про альтернативні рейси для цих напрямків, якими можна буде скористатися, щоб дістатися до пунктів призначення: 

  • Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764
  • Харків – Одеса: поїзд № 059/060
  • Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787

Також є рішення для проміжних станцій. Мешканцям Полтави, щоб потрапити в Одесу, потрібно спочатку дістатись до Києва потрібно поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для того, щоб дістатися Одеси з Кременчука, потрібно буде спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород дістатись до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса. У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

З Черкас до Одеси - поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.

  • З 15 грудня Укрзалізниця призначить нові поїзди внутрішнього сполучення. Також буде пришвидшено та подовжено деякі рейси територією країни. 
Теги:
Новини
Україна
Одеса
Черкаси
Полтава
Укрзалізниця
Кременчук
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