Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL
Секретар РНБО Рустем Умєров у четвер, 18 вересня, провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером. Зокрема, сторони обговорили гарантії безпеки для України та програму PURL
Про це Умєров повідомив у Facebook.
"Під час розмови в Києві з головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером обговорили гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом. Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян", - зазначив Рустем Умєров.
Окремо сторони зупинилися на програмі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – новому механізмі, який дає змогу партнерам із НАТО та Європи фінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.
"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякую Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - резюмував Умєров.
- Нагадаємо, 18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.
