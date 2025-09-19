Умєров зустрівся з головою представництва НАТО в Україні Тернером: говорили про гарантії безпеки та програму PURL

Про це Умєров повідомив у Facebook.

"Під час розмови в Києві з головою представництва НАТО в Україні Патріком Тернером обговорили гарантії безпеки для України, їх практичне наповнення, а також кроки, які зміцнюють нашу взаємодію з Альянсом. Наголосив: наша мета – стійкий мир, що базується не на деклараціях, а на конкретних механізмах захисту та реальних гарантіях безпеки для наших громадян", - зазначив Рустем Умєров.

Окремо сторони зупинилися на програмі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – новому механізмі, який дає змогу партнерам із НАТО та Європи фінансувати закупівлю американського озброєння та боєприпасів для України.

"Це дозволяє швидше закривати наші пріоритетні оборонні потреби та зміцнює спільний трансатлантичний фронт підтримки. Дякую Патріку Тернеру та всій команді представництва НАТО за послідовну підтримку і готовність разом посилювати безпеку України та всієї Європи", - резюмував Умєров.