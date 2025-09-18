Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ

Про це повідомило Суспільне із посиланням на представника Альянсу.

Наразі Україна отримала першу частину військового обладнання PURL, коли більше пакетів допомоги, за словами співрозмовника, "вже в дорозі".

У межах програми PURL нині профінансовано 4 пакети.

Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.