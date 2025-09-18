Україна вперше отримала частину військового обладнання, передбачене в межах ініціативи НАТО PURL, - ЗМІ
У четвер, 18 вересня, в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав
Про це повідомило Суспільне із посиланням на представника Альянсу.
Наразі Україна отримала першу частину військового обладнання PURL, коли більше пакетів допомоги, за словами співрозмовника, "вже в дорозі".
У межах програми PURL нині профінансовано 4 пакети.
Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.
- Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.
- 2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загадом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.
