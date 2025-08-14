Ініціатива з оборонної підтримки PURL: Україна отримала вже $1,5 млрд

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів", - написав він.

Глава держави зазначив, що завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України.

"Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону", - наголосив Зеленський.

На сьогодні Нідерланди внесли 500 млн доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 млн доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 млн доларів. Український лідер подякував Берліну за цей внесок.

"Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир", - резюмував Зеленський.

Довідка: "Перелік пріоритетних потреб для Україн" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.