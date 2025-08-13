Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні на $500 млн, до якого входять військова техніка та боєприпаси, у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL)
Про це повідомила пресслужба Альянсу.
"Німеччина оголосила сьогодні (13 серпня 2025 року), що профінансує пакет військової техніки та боєприпасів для України на суму 500 мільйонів доларів, що надходять зі Сполучених Штатів, в межах нової ініціативи НАТО PURL", – йдеться в повідомленні.
Таке фінансування привітав генсек Марк Рютте.
"Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішнє оголошення ще більше підкреслює її прихильність допомозі українському народу захищати свою свободу та суверенітет", – підкреслив він.
Довідка: "Перелік пріоритетних потреб для Україн" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.
Defence Express із посиланням на джерела писало, що такі пакети допомоги оголошуватимуть регулярно, а середня вартість кожного становитиме близько $500 млн.
"Таким чином Україна зможе отримати американську зброю та технології за кошти європейців. Хоча така пропозиція, може, й не виглядає так привабливо, як безоплатна допомога від США, вона дасть можливість отримати та підтримувати особливо критично важливі системи", – додає видання.
- У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні та обговорив збільшення оборонної підтримки та зміцнення української ППО.
