Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц

Про це пише німецьке видання Bild, а пізніше підтвердив речник президента Сергій Никифоров.

"Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - розповіли в ОП.

Як зазначається, Зеленський проводитиме дзвінок спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання "Коаліції рішучих".