Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
У середу, 13 серпня, до німецької столиці Берліна прибув президент України Володимир Зеленський. Канцлер Фрідріх Мерц зустрів його у своїй канцелярії
Про це пише німецьке видання Bild, а пізніше підтвердив речник президента Сергій Никифоров.
"Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом", - розповіли в ОП.
Як зазначається, Зеленський проводитиме дзвінок спільно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання "Коаліції рішучих".
- Зустріч Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться 15 серпня на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі. Але перед цим високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.
- Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США й диктатора РФ може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
