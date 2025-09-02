Люксембург доєднається до закупівлі зброї у США для України в межах ініціативи PURL

Про це він повідомив на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Суспільне.

"Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом із нами", - сказав він.

Фріден вказав, що пакет допомоги у межах цієї ініціативи коштуватиме 500 мільйонів доларів, тому Люксембург потребуватиме союзників для реалізації закупівлі зброї для України.

Довідково"Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.