У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загадом підтримка збільшиться до понад $3 млрд
Про це пишуть Укрінформ та "Інтерфакс-Україна".
Президент України Володимир Зеленський та президентка Європарламенту Роберта Мецола взяли участь у спільній пресконференції.
Лідер України заявив, що перші два пакети в рамках "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.
"Ми отримали понад $2 млрд від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 млрд", - зазначив Зеленський.
Укрінформ пише, що ця сума сягне $3,5-3,6 млрд.
Президент уточнив, що кошти з фонду PURL підуть на перші два пакети американської військової допомоги, які нині формуються. Бюджет кожного пакету становить $500 млн.
Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.
"І що буде в цих пакетах? У цих пакетах - я не буду говорити всіх деталей - точно будуть ракети для Patriot і HIMARS", - наголосив Зеленський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе