Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський

У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2025 середа
18:27
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загадом підтримка збільшиться до понад $3 млрд

Зміст

Про це пишуть Укрінформ та "Інтерфакс-Україна".

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європарламенту Роберта Мецола взяли участь у спільній пресконференції.

Лідер України заявив, що перші два пакети в рамках "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

"Ми отримали понад $2 млрд від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 млрд", - зазначив Зеленський.

Укрінформ пише, що ця сума сягне $3,5-3,6 млрд.

Президент уточнив, що кошти з фонду PURL підуть на перші два пакети американської військової допомоги, які нині формуються. Бюджет кожного пакету становить $500 млн.

Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери. 

"І що буде в цих пакетах? У цих пакетах - я не буду говорити всіх деталей - точно будуть ракети для Patriot і HIMARS", - наголосив Зеленський.

  • Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL. 
  • 2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.
     
Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
США
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
HIMARS
