У пакетах допомоги від США будуть ракети для Patriot і HIMARS, - Зеленський

Про це пишуть Укрінформ та "Інтерфакс-Україна".

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європарламенту Роберта Мецола взяли участь у спільній пресконференції.

Лідер України заявив, що перші два пакети в рамках "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

"Ми отримали понад $2 млрд від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде $3-3,5 млрд", - зазначив Зеленський.

Укрінформ пише, що ця сума сягне $3,5-3,6 млрд.

Президент уточнив, що кошти з фонду PURL підуть на перші два пакети американської військової допомоги, які нині формуються. Бюджет кожного пакету становить $500 млн.

Довідково: "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL) – новий механізм надання Києву допомоги за ініціативи НАТО. Він передбачає, що відповідно до українських запитів формуватимуть пріоритетний перелік озброєння та боєприпасів, який погоджуватиме верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі, а фінансуватимуть держави Альянсу або партнери.

"І що буде в цих пакетах? У цих пакетах - я не буду говорити всіх деталей - точно будуть ракети для Patriot і HIMARS", - наголосив Зеленський.