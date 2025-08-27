Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років
Уряд просять дозволити чоловікам віком до 24 років виїжджати з України, а також розглянути можливість виїзду за кордон для всіх чоловіків із відстрочкою від мобілізації
Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабміну.
Авторка Юлія Сімкіна зазначає, що "хлопець 23-24 років має той же статус на рівні законодавства, що й хлопець 18-22 років".
Жінка вказує на те, що хлопці, яким на момент повномасштабного вторгнення РФ було 20-21 рік, не мали можливості зустрітися з родинами за кордоном із 2022 року.
"Україна — демократична держава, та ми маємо рухатись в бік довіри держави до громадян. Лібералізація законодавства зменшить кількість незаконного перетину кордону, на якому наживаються особи, що займаються нелегальним перевезенням, через що зростає корупція та страждає імідж держави", - наголосила авторка.
Вона також просить уряд розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою незалежно від віку.
"Зараз не мають можливості виїзду, наприклад, вчителі, що не підлягають мобілізації, але порівняно з заброньованими працівниками не мають можливості виїзду за кордон у відпустку", - написала жінка.
Також, на її думку, слід дозволити виїзд чоловікам віком від 50 років, "адже вони є найменш боєздатними та зазвичай доєднуються до ЗСУ за власною ініціативою".
- 27 серпня Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.38
- Актуальне
- Важливе