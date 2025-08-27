Уряд просять розглянути можливість виїзду за кордон для чоловіків віком до 24 років

Відповідну петицію зареєстровано на сайті Кабміну.

Авторка Юлія Сімкіна зазначає, що "хлопець 23-24 років має той же статус на рівні законодавства, що й хлопець 18-22 років".

Жінка вказує на те, що хлопці, яким на момент повномасштабного вторгнення РФ було 20-21 рік, не мали можливості зустрітися з родинами за кордоном із 2022 року.

"Україна — демократична держава, та ми маємо рухатись в бік довіри держави до громадян. Лібералізація законодавства зменшить кількість незаконного перетину кордону, на якому наживаються особи, що займаються нелегальним перевезенням, через що зростає корупція та страждає імідж держави", - наголосила авторка.

Вона також просить уряд розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою незалежно від віку.

"Зараз не мають можливості виїзду, наприклад, вчителі, що не підлягають мобілізації, але порівняно з заброньованими працівниками не мають можливості виїзду за кордон у відпустку", - написала жінка.

Також, на її думку, слід дозволити виїзд чоловікам віком від 50 років, "адже вони є найменш боєздатними та зазвичай доєднуються до ЗСУ за власною ініціативою".