Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років
Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набере чинності відзавтра, 28 серпня
Про це йдеться в постанові.
"Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану", – повідомило МВС.
Для перетину держкордону чоловіки повинні мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника ДПСУ.
Однак норма має виняток. Оновлені правила не поширюються на осіб, які обіймють визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування.
"Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", – наголосило МВС.
фото: скриншот
- 25 серпня на розгляд комітету направили законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку.
- 26 серпня на засіданні уряду оновили правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років: вони зможуть зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
