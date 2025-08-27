Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років

Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років

Дар'я Куркіна
27 серпня, 2025 середа
15:41
Суспільство прикордонний контроль, перетин кордону

Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набере чинності відзавтра, 28 серпня

Зміст

Про це йдеться в постанові.

"Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану", – повідомило МВС.

Для перетину держкордону чоловіки повинні мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника ДПСУ.

Однак норма має виняток. Оновлені правила не поширюються на осіб, які обіймють визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. 

"Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", – наголосило МВС.

фото: скриншот

  • 25 серпня на розгляд комітету направили законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку.
  • 26 серпня на засіданні уряду оновили правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років: вони зможуть зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Автор Тарас Загородній
26 серпня, 2025 вiвторок
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
Patriot
Автор Марина Клюєва
25 серпня, 2025 понедiлок
Це дуже великий крок вперед, - Лакійчук про продаж США Україні ракет SМ-6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
27 серпня
16:31
"Рішення Ради ЄС щодо тимчасового захисту для українців є обов’язковим для Польщі": посольство про вето Навроцького
16:26
Анонс
Премія Василя Стуса 2025
Премія імені Василя Стуса 2025 року: імʼя лауреата стане відомим 11 вересня
16:25
ФСБ
У Криму ФСБ затримала чоловіка за публікації в telegram про вибух на Керченському мосту
16:14
отримати житло
ВПО, які позбулися житла через окупацію, отримають до 2 млн на купівлю нової оселі
16:09
Ексклюзив
Володимир Горбач
РФ хоче контролювати Європу та отримувати з цього прибутки, – аналітик Горбач
16:02
OPINION
Перший скандал Свириденко. Як премʼєрка спалилась на братові, який втік до Британії?
16:01
гривня тисяча гривень
Уряд виділив понад 46 млн грн на завершення відбудови ТЕЦ на Сумщині
15:46
Новини компаній
На Прикарпатті за підтримки "Українських вертольотів" провели перший ветеранський марш-кидок Carpathian YOMP
15:42
на фото Юлія Свириденко в Данії
Свириденко здійснила перший закордонний візит на посаді очільниці уряду – до Данії
15:32
Оновлено
Кабмін
Уряд дозволив депутаткам, що працюють на громадських засадах, виїжджати за кордон
15:17
Ексклюзив
нафтопровід "Дружба"
За блокування руху України в ЄС та НАТО Угорщина і Словаччина отримують дисконт на російську нафту, тому для них така важлива "Дружба", – експерт
15:12
Кароль Навроцький
Туск сказав Навроцькому, що його вето на закон про допомогу українцям "може бути руйнівним для польських компаній"
15:00
"Зізнання у злочині": МЗС України відреагувало на рішення РФ вийти з Конвенції про запобігання катуванням
14:38
Дональд Туск
Туск хоче відсторонити представників Навроцького від переговорів щодо України, - ЗМІ
14:27
Огляд
Богдан Ступка
Від слюсаря до одного з найвпізнаваніших акторів України: 84 роки тому народився Богдан Ступка
14:20
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД
14:04
OPINION
Візьми фломастер і напиши
14:00
Дмитро Пєсков
Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
13:42
Трамп переконав Орбана не заважати вступу України до ЄС, - Politico
13:40
Польща надала громадянство росіянину, щоб він взяв участь в Олімпійських іграх - 2026
13:19
китай
Китай висловив позицію щодо участі у переговорах про ядерне роззброєння зі США та РФ
13:07
Капітолій (Вашингтон)
США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT
12:59
Ексклюзив
ЗСУ
Зараз набагато кращі умови, щоб мобілізуватись до ЗСУ підготовленим і мати професію, яку ви мали в цивільному житті, - головний сержант групи рекрутингу 125 ОВМБр Шажко
12:36
За участі Роговцевої, Ступки, Яреми та Кравець: стартували зйомки комедії "Ну мам!"
12:35
РФ атакувала Чернігів "шахедами": у приватному секторі є постраждалі, сталася пожежа на підприємстві
12:08
погода, серпень, літо
Температура почне підвищуватися: Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
12:00
OPINION
Чому я не вірю в майбутнє ЄС
11:56
Молодий театр призупиняє покази вистави "Ріверсайд драйв" через участь Вуді Аллена у кінофестивалі в Москві
11:45
електроенергія
РФ атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: ситуація в енергосистемі 27 серпня
11:32
Оновлено
БПЛА
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині пошкоджено обʼєкти інфраструктури, а на Полтавщині – підприємство енергосектору
11:31
Дві космічні компанії РФ зазнали краху через санкції, — ЦПД
11:27
Огляд
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
11:20
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну було повернуто 15801 тіло загиблих військовослужбовців ЗСУ, - правозахисниця Денісова
11:18
Дональд Трамп
Трамп підтримує ідею розміщення європейських військ в Україні, проте європейці налаштовані скептично, – WSJ
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європі доведеться самотужки захищати Україну та себе, а росіяни зайшли у Дніпропетровську область. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:35
Аналітика
На фото: американська ракета ERAM (Extended Range Active Missile)
Чому поставки американських ракет ERAM настільки важливі
10:32
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Воєнний оглядач Пехньо назвав три основні напрямки удару росіян під час осінньої наступальної кампанії
10:18
На Київщині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на об’єкти Сил оборони у 5 областях України
Більше новин
