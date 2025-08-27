Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл перетину кордону чоловікам 18-22 років

Про це йдеться в постанові.

"Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно. За оновленими правилами громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану", – повідомило МВС.

Для перетину держкордону чоловіки повинні мати паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон, а також військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника ДПСУ.

Однак норма має виняток. Оновлені правила не поширюються на осіб, які обіймють визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування.

"Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження", – наголосило МВС.

фото: скриншот