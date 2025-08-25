Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що дозволить чоловікам до 24 років виїжджати за кордон

Дар'я Тарасова
25 серпня, 2025 понедiлок
12:27
Війна з Росією мобілізація

На розгляд комітету направлено законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку

Зміст

Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті Верховної Ради.

У Верховній Раді зареєстрували і відправили на розгляд комітету проєкт закону про внесення змін до закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо тимчасового обмеження права на виїзд з України для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Так, з початку повномасштабного вторгнення було встановлено обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому, відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" призову на війську службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані віком до 25 років.

Таким чином, громадяни України, які належать до цієї категорії, хоча і не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, виїхати за межі України також не можуть. Як виняток, право на виїзд з України мають дві категорії: військовослужбовці-контрактники віком до 25 років і студенти вітчизняних вишів віком 18-22 років, які за денною формою здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності та які є учасниками програм освітньої академічної мобільності і прямують на навчання в іноземні заклади освіти.

"Велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження не зможуть знову виїхати з України. Ба більше, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах. Таким чином, наявність заборони на вільне пересування через державний кордон України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення в Україну молодих людей, створює труднощі для збереження зв’язку з рідними та батьківщиною", - йдеться у пояснювальній записці.

Народні депутати наголосили, що вважають доцільним зберегти обмеження на виїзд з України чоловікам, яким 25 років виповнюється в поточному чи наступному роках.

Законопроєкт № 13685 має на меті внести зміни, які усунуть наявні обмеження права на виїзд з України призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації.

"Прийняття цього закону упорядкує застосування тимчасового обмеження права на виїзд з України громадян віком до 25 років, забезпечить вільний перетин державного кордону призовниками та військовозобов’язаними, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації, а також вирішить проблему з оформленням паспортів та військовим обліком, сприятиме збереженню довіри молоді до держави та створенню умов для повернення тих, хто виїхав", - додали автори законопроєкту.
 

Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
військові
мобілізація
