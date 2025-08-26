Правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років оновлять на засіданні уряду 26 серпня, — Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Доповідь Премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу. Цінуємо підтримку Норвегії", - зазначив Зеленський.

Учора, 25 серпня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере прибув до Києва і заявив, що країна продовжить підтримку Україні. Зокрема він зазначив, що запропонує парламенту виділити $8,5 млрд на допомогу Україні у 2026 році.

"Друге: розширення нашої програми "єВідновлення". Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях", - уточнив президент України.

Він наголосив, що премʼєр-міністерка представить усі деталі.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - додав Зеленський.

25 серпня на розгляд комітету направили законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку.



