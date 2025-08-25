До Києва прибув прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере 25 серпня вранці зустріли на київському вокзал разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність. Вітаємо в Києві", - прокоментував Єрмак.

Він також поділився відео.



