Уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової єПідтримки"

Про це він написав у telegram.

За словами Шмигаля, до переліку ліків, доступних за програмою "Доступні ліки" додадуть нові препарати, зокрема, ліки для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.

Крім того:

програму поширять на дітей, додадуть ліки у формі крапель і мазей

розширять мережу аптек, залучених до програми, зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях

аптеки зобов'яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину

за кошти "Зимової єПідтримки" дозволять купувати ліки українського виробництва

"Програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн. Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13 областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою", - додав прем'єр.