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Уряд розширив програму "Доступні ліки" в межах "Зимової єПідтримки"

Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
14:28
Суспільство Доступні ліки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що у межах "Зимової єПідтримки" уряд розширив програму "Доступні ліки"

Зміст

Про це він написав у telegram. 

За словами Шмигаля, до переліку ліків, доступних за програмою "Доступні ліки" додадуть нові препарати, зокрема, ліки для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. 

Крім того: 

  • програму поширять на дітей, додадуть ліки у формі крапель і мазей
  • розширять мережу аптек, залучених до програми, зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях
  • аптеки зобов'яжуть пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину
  • за кошти "Зимової єПідтримки" дозволять купувати ліки українського виробництва

"Програмою за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів. А в держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн. Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13 областях вже  працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів Укрпоштою", - додав прем'єр. 

  • Станом на 10 грудня українці через Дію подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою "Зимова єПідтримка", ініційованою президентом Володимиром Зеленським. 
Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
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