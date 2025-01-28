Уряд спрямував 1,6 млрд грн на придбання шкільних автобусів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 28 січня повідомив, що уряд спрямував 1,6 мільярда гривень на придбання шкільних автобусів
Про це Шмигаль повідомив у telegram.
"Спрямовуємо 1,6 млрд грн на придбання близько 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тисяч школярів", - йдеться у повідомленні.
Також прем'єр розповів, що відбулися зміни у порядку надання державної субвенції громадам для облаштування безпечного освітнього середовища. Виділені кошти відтепер можна витрати не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл.
"Безпека українських шкіл - один із пріоритетів держави. Прагнемо, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн форматі. Минулого року завдяки урядовій політиці "Школа офлайн" ми повернули до закладів освіти понад 100 тисяч дітей", - додав Шмигаль.
- Раніше стало відомо, що школи Закарпаття у 2025 році отримають 50 нових автобусів. Це удвічі більше, аніж було торік та позаторік.
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