Уряд спрямував 1,6 млрд грн на придбання шкільних автобусів

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

"Спрямовуємо 1,6 млрд грн на придбання близько 460 шкільних автобусів. Це забезпечить підвезення до закладів освіти близько 30 тисяч школярів", - йдеться у повідомленні.

Також прем'єр розповів, що відбулися зміни у порядку надання державної субвенції громадам для облаштування безпечного освітнього середовища. Виділені кошти відтепер можна витрати не лише на облаштування укриттів, але й на закупівлю генераторів для шкіл.

"Безпека українських шкіл - один із пріоритетів держави. Прагнемо, щоб якомога більше дітей навчалися в офлайн форматі. Минулого року завдяки урядовій політиці "Школа офлайн" ми повернули до закладів освіти понад 100 тисяч дітей", - додав Шмигаль.