Уряд виділив 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова
У п'ятницю, 12 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання Харкова
Про це він заявив на своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні працюємо на Харківщині. Проводимо тут засідання Уряду. Викликів багато. Зокрема підготовка до осінньо-зимового періоду", - заявив прем’єр.
Він нагадав, що в червні уряд вже виділив Харківщині додаткові 2,5 млрд грн для проходження опалювального сезону, з яких суто для Харкова - 2 млрд.
"Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку", - додав Шмигаль.
За його словами, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та проведення робіт для забезпечення теплопостачанням харківських осель.
Крім того, як зазначив очільник українського уряду, наразі триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.
- 26 червня повідомлялось, що міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро.
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