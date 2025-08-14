Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
Уряд виділив на реалізацію програми єВідновлення додаткові 1,6 мільярда гривень: компенсації за зруйноване внаслідок війни житло отримають ще близько тисячі родин
Про це йдеться на Урядовому порталі.
"Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн для програми "єВідновлення" – щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір. Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя", - повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вказано, що з цієї суми майже 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати для купівлі оселі замість зруйнованої. Їх зможуть використати 839 людей. Ще 335 млн грн використають для відбудови будинків на власній землі для 152 родин.
- Український уряд ухвалив рішення, за яким внутрішньопереміщені особи зможуть претендувати на компенсацію у межах програми "єВідновлення".
