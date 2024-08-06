Уряд запровадив нове правило для чоловіків від 18 до 60 років у прикордонних районах
Відтепер усі особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років під час перебування у прикордонних районах України зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ", - йдеться у повідомленні.
При чому документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.
Таким чином уряд вніс зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".
- Нещодавно на порталі "Дія" з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом: він має таку ж юридичну силу, як паперовий.
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