Уряд запровадив нове правило для чоловіків від 18 до 60 років у прикордонних районах

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ", - йдеться у повідомленні.

При чому документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Таким чином уряд вніс зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".