У Дії з'явилася можливість отримати військово-обліковий документ із QR-кодом
Відтепер на порталі "Дія" можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом: він має таку ж юридичну силу, як паперовий
Про це інформує Мінцифри.
"Тепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі Дія - без візитів до установ та черг. Документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож використовуйте його в будь-яких життєвих обставинах - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що документ міститиме QR-код, з допомогою якого можна буде перевірити його дійсність та переглянути інформацію з реєстру Оберіг. Документ можна буде сформувати після авторизації на порталі Дія за допомогою КЕП. Далі потрібно обрати сервіс "Військово-обліковий документ", натиснути на кнопку "Подати заяву" та підписати її електронним підписом. Документ з'явиться в кабінет громадянина на порталі Дія впродовж 10 хвилин.
"Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину", - наголосили в Мінцифри.
- Раніше Мінцифра повідомила, що з 25 червня українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом.
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