Отримати військово-облікові документи з QR-кодом тепер можна в усіх ЦНАПах України: як це працює

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Від сьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. Безоплатно, без черг та відвідування територіальних центрів комплектування", - йдеться у повідомленні.

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

Як це працює

Військовозобовʼязаний приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему, інформація автоматично підтягується в Оберіг і заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.



"За вашим бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його", - зазначили в Мінцифрі.

Файл має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тому громадянин може обрати для себе зручний формат.



"Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний 1 рік з моменту формування", - зазначили у відомстві.



Там запевнили, що уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.

Знайти найближчий ЦНАП можна на мапі.