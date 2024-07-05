Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук.

Зазначимо, що з серпня 2020 року Шевчук обіймала посаду першої заступниці голови Держкіно.

Про Марину Кудерчук

У лютому 2020 року уряд призначив Марину Кудерчук головою Державного агентства з питань кіно. Відразу ж у соціальних мережах розпочалася дискусія щодо досвіду роботи Кудерчук, який переважно не був пов’язаний з кіно. Деякі коментатори звернули увагу на те, що вона нібито висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Громадський діяч Андрій Смолій назвав призначення "демонтажем" українського кіно і нагадав, що за часів роботи Кудерчук у кінотеатрі "Довженко" цей заклад відмовився показувати фільм про бійця Української повстанської армії "Червоний" на День Незалежності.

Сама Марина Кудерчук коментувала ситуацію з фільмом "Червоний" у 2017 році місцевому запорізькому виданню "061.ua". Вона стверджувала, що компанія-виробник фільму поставила умови, на які кінотеатр не зміг піти, але зрештою сторони досягли компромісу. Кудерчук не уточнила, з ким саме вела переговори.