Уряд звільнив Марину Кудерчук з посади голови Держкіно
Кабінет міністрів України звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно. Це рішення ухвалили під час засідання уряду
Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, виконання обов’язків голови Державного агентства України з питань кіно тимчасово покладено на Юлію Шевчук.
Зазначимо, що з серпня 2020 року Шевчук обіймала посаду першої заступниці голови Держкіно.
Про Марину Кудерчук
У лютому 2020 року уряд призначив Марину Кудерчук головою Державного агентства з питань кіно. Відразу ж у соціальних мережах розпочалася дискусія щодо досвіду роботи Кудерчук, який переважно не був пов’язаний з кіно. Деякі коментатори звернули увагу на те, що вона нібито висловлювала підтримку президенту України Володимиру Зеленському.
Громадський діяч Андрій Смолій назвав призначення "демонтажем" українського кіно і нагадав, що за часів роботи Кудерчук у кінотеатрі "Довженко" цей заклад відмовився показувати фільм про бійця Української повстанської армії "Червоний" на День Незалежності.
Сама Марина Кудерчук коментувала ситуацію з фільмом "Червоний" у 2017 році місцевому запорізькому виданню "061.ua". Вона стверджувала, що компанія-виробник фільму поставила умови, на які кінотеатр не зміг піти, але зрештою сторони досягли компромісу. Кудерчук не уточнила, з ким саме вела переговори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.6Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе