"Усі виявились неправдивими": правоохоронці 14 жовтня опрацювали понад 2 тис. викликів про мінування адмінбудівель

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Такі повідомлення - це почерк російських спецслужб, якими вони ведуть проти України гібридну війну, намагаючись спричинити масову паніку та виснажити систему державних та правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, ще у 2022 році в Україні було розроблено "Алгоритм реагування органів та підрозділів поліції на масові повідомлення про загрозу вибуху", щоб оперативно реагувати на відповідні виклики.

Водночас за фактом за завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян порушені кримінальні провадження за ст. 259 Кримінального кодексу України.