В Одесі через проблеми з електроенергією скоротили кількість громадського транспорту

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеси.

"Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП "Одесміськелектротранс" суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста", - йдеться у повідомленні.

Жителів Одеси попередили, що відтепер краще планувати свої поїздки завчасно, адже інтервалу руху громадського електротранспорту - збільшуються.