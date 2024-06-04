В Одесі через проблеми з електроенергією скоротили кількість громадського транспорту
З 5 червня КП "Одесміськелектротранс" суттєво скорочує вихід трамваїв та тролейбусів на маршрути міста
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеси.
"Враховуючи важкий стан в енергетиці, спричинений атаками ворога по енергетичному комплексу країни, для зменшення навантаження на енергосистему з 5 червня КП "Одесміськелектротранс" суттєво скорочує випуск трамваїв та тролейбусів на маршрути міста", - йдеться у повідомленні.
Жителів Одеси попередили, що відтепер краще планувати свої поїздки завчасно, адже інтервалу руху громадського електротранспорту - збільшуються.
- У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби, тому у всіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00.
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