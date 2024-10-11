"В Одесі не буде місця провокаторам!": Труханов заявив, що Європейська площа буде під наглядом варти
Відтепер Європейська площа у місті Одеса буде під наглядом мобільного поста Муніципальної варти
Про це мер Одеси Геннадій Труханов повідомив у Telegram.
За його словами, представники варти чергуватимуть біля Європейської площі щовечора.
"Останнім часом Одеса стала свідком декількох провокацій на Європейській площі. Тому мною ухвалене рішення на Європейській площі встановити вечірній мобільний пост муніципальної варти. Хочу наголосити, що в нашому місті не буде провокацій і ми в змозі забезпечити це", – сказав Труханов.
- 7 жовтня правоохоронці затримали жінку, яка намагалася повісити російський триколор на постамент знесеного пам'ятника Катерини II в Одесі.
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