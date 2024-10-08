В Одесі жінка намагалася повісити прапор РФ на постамент знесеного пам'ятника Катерини II: поліція затримала підозрювану

Про це повідомила поліція Одеської області.

У мережі почали поширювати відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред Європейської площі з метою повісити прапор РФ, але їй завадили містяни.

"Нині особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучають речові докази", - йдеться у повідомленні.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.