В Одесі жінка намагалася повісити прапор РФ на постамент знесеного пам'ятника Катерини II: поліція затримала підозрювану
Правоохоронці затримали жінку, яка намагалася повісити російський триколор на постамент знесеного пам'ятника Катерини II в Одесі
Про це повідомила поліція Одеської області.
У мережі почали поширювати відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред Європейської площі з метою повісити прапор РФ, але їй завадили містяни.
"Нині особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучають речові докази", - йдеться у повідомленні.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Києві поліція затримала жінку, яка під час повітряної тривоги на столичному вокзалі глузувала з громадян, що йшли до укриттів. У соцмережах вона також вихваляла російську агресію.
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