Вихваляла РФ і глузувала з киян, які під час тривоги прямували до укриття: поліція на залізничному вокзалі затримала уродженку Макіївки
У Києві поліція затримала жінку, яка під час повітряної тривоги на столичному вокзалі глузувала з громадян, що йшли до укриттів. У соцмережах вона також вихваляла російську агресію
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що під час моніторингу соцмереж поліціянти виявили відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час повітряної тривоги.
Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу жінки та затримали її в одному із закладів харчування поблизу залізничного вокзалу.
Порушницею виявилась 23-річна уродженка Донеччини, яка останнім часом мешкала у столиці. У своїх відео у TikTok мешканка тимчасово окупованої Макіївки вихваляла російського агресора.
Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації дій зловмисниці.
Фото: соцмережі
- Тижнем раніше Служба безпеки ліквідувала у Києві банду рекетирів, які тероризували мешканців та гостей міста. Угруповання очолював громадянин РФ.
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