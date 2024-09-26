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У Києві викрили банду на чолі з росіянином, яка тероризувала мешканців столиці

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2024 четвер
16:39
Кримінал

Служба безпеки ліквідувала у Києві банду рекетирів, які тероризували мешканців та гостей міста. Угруповання очолював громадянин РФ

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Лідером банди є росіянин, який сидів в українській вʼязниці за матеріалами СБУ: його засудили до 5 років у 2017-му за участь у терористичному угрупованні "Схід", що воювало проти сил АТО.

Зазначено, що в Києві затримали чотирьох рецидивістів, які раніше також були увʼязнені за різні злочини, зокрема за розбій, наркоторгівлю і незаконне зберігання зброї.

Після виходу на волю фігуранти обʼєдналися в угруповання та відслідковували в столиці успішних підприємців і фрилансерів та вимагали від них гроші під вигаданими приводами.

"У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства", - розповідають у СБУ.

Задокументовано, як підозрювані викрали посеред вулиці ІТ-фахівця з Туреччини, який мав посвідку на проживання в Україні. Фігуранти відвезли його до гаража, де раніше облаштували катівню. Там вони почали вимагати від потерпілого $100 тис.

СБУ затримала чотирьох фігурантів "на гарячому": на місці події в них вилучили вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Фото: СБУ

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини); ч. 2 ст. 127 (катування). Дії очільника банди та ще одного її учасника додатково кваліфіковано як розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану", - резюмують у повідомленні.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ

  • 25 вересня співробітники СБУ та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. За наявними даними, частина переказів через цю платформу призначалася для фінансування російської агентури.
Теги:
Україна
Росія
Туреччина
СБУ
новини Києва
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