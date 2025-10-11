"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою

Про це повідомляє інформаційний ТГ-канал "Одеса INFO", що розмістив відповідне відео.

Співробітниця закладу різко відповіла відвідувачці, яка звернулася до неї українською мовою.

"Я не знаю твою українську, ти хто взагалі така, їдь туди, звідки приїхала, я народилася в Одесі, де говорять російською і будуть говорити…", — заявила продавчиня.

Читайте і дивіться також: "Мова — це зброя": мовна активістка про роль української під час війни, петиції, протести і російську музику

Коли фармакологиня побачила, що дівчина почала знімати її, то почала різко з нею спілкуватися: "Ви мене тут фотографувати не будете. Я не буду вас обслуговувати. Ти мене зрозуміла?".

Далі продавчиня бере й жбурляє дівчині ліки на прилавок.

Ситуація викликала обурення в соцмережах та серед відвідувачів, які вимагають від керівництва аптеки реакції на неповагу до державної мови.

Додатково

В Україні основним документом, що регулює використання державної мови, є закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2019 року, а чинності він набрав 16 липня того ж року.

Головне про закон: