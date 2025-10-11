"Я не знаю твою українську". В Одесі працівниця аптеки відмовилася обслуговувати державною мовою
Інцидент трапився в аптеці "Реал Фарм №36" на Куликовому полі (вулиця Канатна, 81)
Про це повідомляє інформаційний ТГ-канал "Одеса INFO", що розмістив відповідне відео.
Співробітниця закладу різко відповіла відвідувачці, яка звернулася до неї українською мовою.
"Я не знаю твою українську, ти хто взагалі така, їдь туди, звідки приїхала, я народилася в Одесі, де говорять російською і будуть говорити…", — заявила продавчиня.
Коли фармакологиня побачила, що дівчина почала знімати її, то почала різко з нею спілкуватися: "Ви мене тут фотографувати не будете. Я не буду вас обслуговувати. Ти мене зрозуміла?".
Далі продавчиня бере й жбурляє дівчині ліки на прилавок.
Ситуація викликала обурення в соцмережах та серед відвідувачів, які вимагають від керівництва аптеки реакції на неповагу до державної мови.
Додатково
В Україні основним документом, що регулює використання державної мови, є закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його ухвалила Верховна Рада 25 квітня 2019 року, а чинності він набрав 16 липня того ж року.
Головне про закон:
Державна мова — українська. Вона є обов’язковою у сфері державної влади, освіти, медицини, науки, культури, ЗМІ, обслуговування, транспорту тощо.
Приватне спілкування та релігійні обряди — вільні, кожен може використовувати будь-яку мову.
Сфера обслуговування — клієнтів мають обслуговувати українською мовою. За бажанням відвідувача можна перейти на іншу, якщо обидві сторони згодні.
Медіа і реклама — мають виходити українською мовою (є певні квоти для іншомовного контенту).
Освіта — навчання має здійснюватися українською, але гарантується право на вивчення мов національних меншин.
Штрафи — за порушення мовного законодавства передбачені адміністративні санкції (з 2022 року — до 11 900 грн).
