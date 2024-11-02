В Україні 223 перевізників відключили від системи "Шлях" за участь у схемах нелегального перетину кордону
Укртрансбезпека відключила від системи "Шлях" 223 перевізники за допомогу в незаконному виїзду з України чоловікам призивного віку
Про це інформує Держприкордонслужба.
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та Укртрансбезпека активізували боротьбу з нелегальним перетином державного кордону чоловіками призовного віку.
Зокрема, Укртрансбезпека відключила від системи електронного контролю "Шлях" 223 перевізників, з яких 202 втратили ліцензії через порушення, виявлені ДПСУ.
Ці перевізники були задіяні у схемах, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон під виглядом водіїв та не повертатися.
"Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів", - йдеться у повідомленні.
На підставі цих повідомлень розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено підозри. Суди вже винесли понад 220 обвинувальних вироків, з яких близько 100 стосуються незаконного переправлення людей.
- 17 жовтня повідомлялось, що прикордонники неподалік кордону з Молдовою зупинили дві групи чоловіків, які намагалися втекти з України. Натомість вони отримали адмінпротоколи про правопорушення.
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