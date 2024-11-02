В Україні 223 перевізників відключили від системи "Шлях" за участь у схемах нелегального перетину кордону

Про це інформує Держприкордонслужба.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) та Укртрансбезпека активізували боротьбу з нелегальним перетином державного кордону чоловіками призовного віку.

Зокрема, Укртрансбезпека відключила від системи електронного контролю "Шлях" 223 перевізників, з яких 202 втратили ліцензії через порушення, виявлені ДПСУ.

Ці перевізники були задіяні у схемах, що дозволяли чоловікам виїжджати за кордон під виглядом водіїв та не повертатися.

"Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби лише з початку 2024 року до правоохоронних органів направили понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів", - йдеться у повідомленні.

На підставі цих повідомлень розпочато майже 1500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено підозри. Суди вже винесли понад 220 обвинувальних вироків, з яких близько 100 стосуються незаконного переправлення людей.