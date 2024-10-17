Біля кордону з Молдовою затримали 19 чоловіків, які хотіли втекти з України
Прикордонники неподалік кордону з Молдовою зупинили дві групи чоловіків, які намагалися втекти з України. Натомість вони отримали адмінпротоколи про правопорушення
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: в одній було 8, а в іншій - 11 людей. За онлайн-вказівки від організатора через Telegram-канал вони заплатили по $3-5 тис. кожен.
Згідно з вказівками, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та менш помітними.
Як повідомляє ДПСУ, за спробу незаконного перетину державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".
Про ухилянтів на кордоні
Прикордонники Волинського загону 6 вересня затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний рубіж.
7 вересня чотирьох ухилянтів, які 5 днів блукали горами та хотіли перепливти Тису, затримали на Закарпатті.
На Рівненщині втікачі до Білорусі ледь не підірвалися на мінах. Їх врятували прикордонники.
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