Біля кордону з Молдовою затримали 19 чоловіків, які хотіли втекти з України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: в одній було 8, а в іншій - 11 людей. За онлайн-вказівки від організатора через Telegram-канал вони заплатили по $3-5 тис. кожен.

Згідно з вказівками, чоловіки прибули до точки збору в Подільському районі та поділилися на дві групи, аби бути більш мобільними та менш помітними.

Як повідомляє ДПСУ, за спробу незаконного перетину державного кордону України щодо порушників складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону".

Про ухилянтів на кордоні

Прикордонники Волинського загону 6 вересня затримали двох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути державний рубіж.

7 вересня чотирьох ухилянтів, які 5 днів блукали горами та хотіли перепливти Тису, затримали на Закарпатті.

На Рівненщині втікачі до Білорусі ледь не підірвалися на мінах. Їх врятували прикордонники.