В Україні назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.

"Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література", - сказала вона

Водночас Вакуленко додала, що мало учасників НМТ обирають для іспиту фізику та хімію.

"Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська", – зазначила вона.