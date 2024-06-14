В Україні назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
Цьогоріч найпопулярнішою дисципліною за вибором серед людей, які складали Національний мультипредметний тест, стала англійська мова
Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.
"Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література", - сказала вона
Водночас Вакуленко додала, що мало учасників НМТ обирають для іспиту фізику та хімію.
"Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська", – зазначила вона.
- 3 червня повідомлялось, що цьогоріч реєстрація електронних кабінетів вступників до вищих навчальних закладів стартуватиме 1 липня.
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