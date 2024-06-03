У МОН розповіли, коли розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Він наголосив, що реєстрація е-кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, а прийом заяв і документів - 19 липня.

"В цьому році з 1 липня всі абітурієнти зможуть зареєструвати електронні кабінети. Прийом заяв і документів розпочинається 19 липня і (триватиме) до 18 години 31 липня. Якщо абітурієнти вступають на творчі спеціальності, де вимагається творчий конкурс, то вони відбуватимуться: для вступу на бюджет - з 3 липня до 18 години 10 липня, а на умовах контракту - з 3 липня до 18 години 25 липня", - розповів Вітренко.

Він додав, що рейтингові списки абітурієнтів на бюджетні місця мають бути оприлюднені не пізніше 5 серпня. Водночас вступники повинні виконати вимоги для зарахування до 18 години 8 серпня.

За словами Вітренка, електронні кабінети вступника працюватимуть до 31 жовтня, оскільки зарахування на контрактну форму навчання триватиме до цього дня, а на бюджетну - до 10 серпня.

Також заступник очільника МОН підкреслив, сформувати інформаційну картку з результатами НМТ абітурієнти зможуть у своїх кабінетах до 2 липня.