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Чи повернуть для абітурієнтів ЗНО після закінчення воєнного стану: відповідь міністра освіти Лісового

14 травня, 2024 вiвторок
11:52
Суспільство Очільник МОН Оксен Лісовий
Зміст

Очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після закінчення воєнного стану в Україні можуть повернути Зовнішнє незалежне оцінювання, оскільки воно має низку переваг

Про це Лісовий розповів в інтерв'ю hromadske.

Він вважає, що ЗНО має важливі переваги перед НМТ. Йдеться, зокрема, про завдання з відкритими відповідями. 

"Цей паперовий формат якісний і добротний. Чи повернемося ми повністю до ЗНО? Нам хотілось би перейти до ширшого спектра можливостей, щоб діти могли проявити себе - і через наявність відкритих завдань та інших складових тесту також. Я б хотів повернення до формату ЗНО", - сказав Лісовий. 

Міністр зазначив, що після закінчення воєнного стану, скоріш за все, для абітурієнтів створять гібридне тестування, бо НМТ також має свої переваги. Наприклад, комп'ютерне тестування можливо проводити за кордоном. Втім, Лісовий вважає, що потрібно ще працювати над тим, щоб воно "краще розкривало здібності дитини".

  • 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році. 
  • 11 квітня завершилася реєстрація основну сесію на НМТ-2024. 

Теги:
Наука
Україна
ЗНО
освіта
Воєнний стан
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