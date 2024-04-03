В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців
Міністерство оборони України створило Центральне управління захисту прав військовослужбовців з метою захисту прав воїнів та членів їхніх родин
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", - заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
У відомстві зазначили, що це передбачає і створення посади військового омбудсмана.
"Його першочергове завдання - це захист прав українських військових і членів їхніх родин. Йдеться про розгляд звернень і скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок і розслідування виявлених порушень. Наприклад, порушення права на відпустку чи не надання соціальних гарантій", - сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Також він зазначив, що офіс уповноваженого займається захистом прав військовослужбовців та їхніх рідних, а функції військового омбудсмана юридично і фактично виконує представник уповноваженого в системі органів сектору безпеки й оборони.
- 22 червня 2023 року стало відомо, що завдяки опитуванню звільнених з російського полону військових Медійна ініціатива за права людини ідентифікувала 42 місця та умови утримання інших українських захисників.
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