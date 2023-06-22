Про це інформує в Media Center Ukraine.

Медійна ініціатива, українська неурядова організація, яка займається виявленням та реагуванням на порушення прав людини в умовах російської агресії, визначила 42 місця утримання військовополонених у РФ – слідчі ізолятори та виправні колонії.

Ці дані базувалась на опитуваннях понад 50 українських військовослужбовців, які були звільнені з полону рашистів.

"У цих місцях утримання відбуваються страшні речі, катування. Нам відомо про смерті військовослужбовців у полоні, коли взагалі з невідомих причин вони там гинуть, а потім повертають тіла в рамках обміну тіл", – розповіла координаторка МІПЛ Тетяна Катриченко.

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Ініціатива вважає, що можливо, є ще інші місця утримання, тому опитування звільнених полонених триватимуть.

Катриченко наголосила на важливості знати навіть маленькі населені пункти, де розміщені СІЗО та колонії, аби можна було знайти українців, адже РФ часто переміщує громадян приховуючи їх.

Також військовополонені розповіли, що камери призначені для 2-4 людей, були переповнені, бо туди селили 8-10 людей. Раціон складався з недовареної прісної їжі, без м’яса, фруктів чи овочів.

"Єдине, що завжди рятувало, – це хліб, який подавали в достатній кількості, внаслідок цього була можливість вижити", – додала координаторка.

Кожен вихід полонених із камери означав велику ймовірність побиття. Виходи на прогулянки теж не обходилися без побиття, а подекуди на полонених нападали собаки.