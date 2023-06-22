Про це Уповноважений із прав людини Лубінець повідомив у Facebook за підсумками зустрічі з головою делегації МКЧХ в Україні Еглінгом Юргом та координатором багатосторонніх та гуманітарних питань МКЧХ Венді Джулією Флері.

"Найперше – про українських військовополонених. Адже МКЧХ – організація, яка відповідно до свого мандату має гарантувати збереження їхнього життя та здоров’я. Проте скількох полонених у Росії відвідала МКЧХ? Чіткої відповіді не отримав. Делегація зазначила, що це конфіденційна інформація", - написав омбудсмен.

"Припускаю, що ця цифра в десятки разів менша, аніж кількість відвіданих російських полонених на території України", - додав він.

Також Червоний Хрест повідомив Лубінцю, що не має нової інформації про трагедію в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

"Скоро буде один рік з дати цієї жахливої події та цинічного кроку РФ. Чи має МКЧХ нову інформацію? Ні, не має. Відповідь, яку я отримав", - написав омбудсмен.

Він наголосив, що Червоний Хрест не в повній мірі виконує свій мандат і не проявляє ініціативи. Проте Лубінець не полишає надії достукатись до організації з метою отримання підтримки.

У липні 2022 року росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських військовополонених. Загинуло близько 40 людей, іще 130 дістали поранення.

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