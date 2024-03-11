В Україні вводять добровільний фаховий іспит для вступників, який впливатиме на конкурсний бал
Міністерство освіти і науки України впроваджує добровільне фахове вступне випробування. Воно може сприяти підвищенню конкурсного балу під час вступу на бакалаврат
Про це повідомляє МОН.
Зазначається, що добровільний іспит можуть скласти абітурієнти, які мають дипломи молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра й молодшого бакалавра.
"Якщо вступники хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів, вони можуть зареєструватися на фахове вступне випробування. Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала. Саме тому вступники мають реально оцінити свій рівень фахових знань перед реєстрацією на вступні випробування", - йдеться у повідомленні МОН.
Нововведення передбачене для абітурієнтів, які вступатимуть на такі спеціальності:
Аграрні науки та продовольство
- агрономія;
- захист і карантин рослин;
- садівництво, плодоовочівництво та виноградарство;
- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- лісове господарство;
- садово-паркове господарство;
- водні біоресурси та аквакультура;
- агроінженерія.
Управління та адміністрування
- облік і оподаткування;
- фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
- менеджмент;
- маркетинг;
- підприємництво та торгівля.
Публічне управління та адміністрування
- публічне управління та адміністрування.
Культура і мистецтво
- менеджмент соціокультурної діяльності.
Соціальні та поведінкові науки
- економіка.
Також МОН оприлюднило дати, коли абітурієнти зможуть пройти фахові вступні випробування:
З 19 до 30 квітня відбуватиметься реєстрація на основну сесію фахових вступних випробувань.
З 10 до 14 червня триватиме додатковий період реєстрації для тих, хто не встиг зареєструватися в основний період.
З 24 до 27 червня - проведення основної сесії, графік якої розробляють окремо.
До 8 липня оголосять результати основної сесії.
З 15 до 19 липня - проведення додаткової сесії (графік розробляють окремо).
До 29 липня будуть оголошені результати додаткової сесії.
- 22 лютого Міністерство освіти та науки України затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.64
- EUR Купівля 41.57Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе