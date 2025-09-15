Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
Огляд

В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження

Тетяна Яворська
15 вересня, 2025 понедiлок
17:23
Суспільство Принц Гаррі

15 вересня виповнюється 41 рік принцу Гаррі – синові короля Великої Британії, який не приховує своїх симпатій до України. Минулих вихідних принц вперше відвідав Київ. Головна мета поїздки – допомога тисячам українських військових, які отримали важкі поранення, їх моральна підтримка та популяризація Фонду "Нескорених" (Invictus)

Зміст

Еспресо розповідає про британського принца Гаррі та його зв'язок з Україною, зокрема про останній візит.

Принц Гаррі – вперше в Києві

Поїздка до столиці була таємно спланованою. Його супроводжували британські журналісти видання Guardian. 

"В приватному житті він дуже неформальний, походжає в шкарпетках потягом до Києва і назад, а також жартує про батька", – так описали подорож в Україну з принцом іноземні журналісти. По дорозі назад до Великої Британії він зазначив, що його безпосередньо турбує те, що відбувається в Україні.

"Чоловіки та жінки, які брали участь у Іграх Нескорених, стали національними героями, але ці змагання охоплюють лише невелику кількість учасників, а потреба величезна", – йдеться на сайті британського видання.

Під час візиту принц Гаррі пообіцяв підтримку пораненим під час російсько-української війни. Одним з його послань є заохочення тих, хто отримав серйозні поранення, знайти своє призначення поза армією.

"Я б сказав, що мені пощастило. Єдине, чого людям не вистачає, коли вони вішають свою форму на цвях, – це призначення. Але в основі цього лежить ваша робота, ваша роль – служити меті, більшій, ніж ви самі", – цитувало принца Гаррі видання.

Як він пригадав, його робота в Invictus, дала йому це після військової кар'єри. Зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю – це ще одне основне його послання.

Найсумніше, що йому довелось побачити у Києві – Меморіал полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Гаррі хотів покласти вінок, але, коли довкола нього зібрався натовп, він пройшов вглиб меморіалу, щоб залишитись наодинці.

"Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко він простягається. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-будь бачив. Але також і одна з найкрасивіших", — сказав принц і додав, що війни можна і потрібно було уникнути: "Це все так непотрібно". 

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко подарував британському принцу борщ і борщову заправку та деякі інші українські страви.

Навесні принц уже був в Україні, а саме у Львові, в центрі Superhumans, де власне одужують і проходять реабілітацію поранені воїни. Тоді Гаррі відвідав Superhumans у супроводі чотирьох ветеранів, учасників "Ігор нескорених" міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі.

День народження принца Гаррі

Одразу після завершення візиту в Україну принц Гаррі святкує уродини. Народився Гаррі 15 вересня 1984 року в Лондоні, в шпиталі Святої Марії в Паддінгтоні. Він і його старший брат Вільям поклали початок новій традиції, бо до того часу у королівській родині було заведено народжувати дітей у палаці. 

Повне ім'я королівського сина – Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор, але всі знають його просто як "принц Гаррі". Він молодший син короля Чарльза ІІІ і його покійної дружини принцеси Діани.

Леді Діана намагалася, щоб сини не були відділені від навколишнього світу палацовими стінами. Вона возила їх у Діснейленд, водила в "Макдональдс", хлопці допомагали в клініках для хворих СНІДом і в притулках для безхатьків. Крім того,брати, за наполяганням матері, були не на традиційному домашньому навчанні, а відвідували дитсадок і школу з однолітками. Так Гаррі навчався в школах Везербі в Лондоні та Ладгроув у Беркширі.

У 1996 році батьки маленьких принців розлучилися, а ще через рік леді Діана загинула в автокатастрофі. Гаррі на той момент було 12 років.

Юність і служба в армії

Вищу освіту принц Гаррі здобув в Ітонському коледжі. Там він мав добрі оцінки і здобув славу висококласного спортсмена, зокрема в змаганнях із поло та регбі. Одна з вчительок Сара Форсайт стверджувала, нібито принцу допомагали списати на іспитах, однак Ітон і Гаррі це заперечували і факт списування не був підтверджений. 

Рік після коледжу Гаррі подорожував. Вирощував кукурудзу в Австралії, грав у поло, працював із дітьми-сиротами в африканському Лесото. Згодом розпочав військову кар'єру. Пройшов армійську офіцерську підготовку в Королівській військовій академії Сандхерст. Двічі принц був направлений на дійсну військову службу до Афганістану –  на 10 тижнів у 2007-2008 роках і на 12 тижнів у 2012-2013 роках.

Під час першої ротації, хоча її тримали в суворій секретності, про участь Гаррі у військових місіях врешті повідомили німецький Bild та австралійська New Idea. Принца негайно відкликали через побоювання, що публічність поставить під загрозу самого Гаррі та його товаришів по службі. Пізніше повідомлялося, що він допомагав військам гуркхів відбивати напад повстанців Талібану, а також виконував патрульну службу. Став першим членом британської королівської родини, який служив у зоні бойових дій з часів Фолклендської війни, де його дядько, принц Ендрю, літав на гелікоптерах. Згодом сам Гаррі теж пройшов навчання і став пілотом гелікоптера. Саме в такій ролі він виконував другу місію в Афганістані. У своїх мемуарах розповів, що він виконував шість місій, в результаті яких убив 25 членів Талібану.

Заснування Ігор Нескорених

Саме в принца Гаррі виникла ідея заснувати Ігри Нескорених (англ. Invictus Games). Це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Принц Гаррі побачив виступ британської команди на Warrior Games в Колорадо в 2013 році і захотів створити такий же міжнародний турнір у Британії. За підтримки мера Лондона Бориса Джонсона, Міністерства оборони та інших організацій, було проведено перші ігри. Саме на Іграх нескорених принц Гаррі якось вдягнув шеврон 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

У 2018 році Гаррі став герцогом Сассекським перед своїм весіллям з американською акторкою Меган Маркл. У них є двоє дітей, Арчі та Лілібет. Гаррі та Меган відмовилися від повного статусу членів королівської родини у січні 2020 року, переїхали до Південної Каліфорнії, де проживає Меган, та заснували Archewell Inc., компанію з Беверлі-Гіллз, що об'єднує комерційні та некомерційні бізнес-організації.

Теги:
Статті
Новини
Світ
військові
ЗСУ
Війна з Росією
новини Києва
Військові новини
Велика Британiя
Принц Гаррі
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
на фото Трипільська ТЕС
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48.09
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
19:00
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 15 людей поранено
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:12
На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:14
Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
14:06
У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
13:31
Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
13:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух
13:22
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 
13:07
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
13:03
Армія+
Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
12:54
Огляд
Народний депутат України Артем Дмитрук
Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ
12:47
Укрпошта запустила бета-версію власного застосунку
12:43
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
12:43
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни просунулись на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
12:38
В Українській кіноакадемії пояснили, чому присвоїли "Золоту Дзиґу" звинуваченому в насильстві актору Темляку
12:21
Дональд Трамп
Трамп визнав, що Росія є агресором у війні проти України
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV