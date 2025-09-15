В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження

Еспресо розповідає про британського принца Гаррі та його зв'язок з Україною, зокрема про останній візит.

Принц Гаррі – вперше в Києві

Поїздка до столиці була таємно спланованою. Його супроводжували британські журналісти видання Guardian.

"В приватному житті він дуже неформальний, походжає в шкарпетках потягом до Києва і назад, а також жартує про батька", – так описали подорож в Україну з принцом іноземні журналісти. По дорозі назад до Великої Британії він зазначив, що його безпосередньо турбує те, що відбувається в Україні.

"Чоловіки та жінки, які брали участь у Іграх Нескорених, стали національними героями, але ці змагання охоплюють лише невелику кількість учасників, а потреба величезна", – йдеться на сайті британського видання.

Під час візиту принц Гаррі пообіцяв підтримку пораненим під час російсько-української війни. Одним з його послань є заохочення тих, хто отримав серйозні поранення, знайти своє призначення поза армією.

"Я б сказав, що мені пощастило. Єдине, чого людям не вистачає, коли вони вішають свою форму на цвях, – це призначення. Але в основі цього лежить ваша робота, ваша роль – служити меті, більшій, ніж ви самі", – цитувало принца Гаррі видання.

Як він пригадав, його робота в Invictus, дала йому це після військової кар'єри. Зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю – це ще одне основне його послання.

Найсумніше, що йому довелось побачити у Києві – Меморіал полеглим захисникам на Майдані Незалежності. Гаррі хотів покласти вінок, але, коли довкола нього зібрався натовп, він пройшов вглиб меморіалу, щоб залишитись наодинці.

"Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко він простягається. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-будь бачив. Але також і одна з найкрасивіших", — сказав принц і додав, що війни можна і потрібно було уникнути: "Це все так непотрібно".

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко подарував британському принцу борщ і борщову заправку та деякі інші українські страви.

Навесні принц уже був в Україні, а саме у Львові, в центрі Superhumans, де власне одужують і проходять реабілітацію поранені воїни. Тоді Гаррі відвідав Superhumans у супроводі чотирьох ветеранів, учасників "Ігор нескорених" міжнародних спортивних змагань в паралімпійському стилі.

День народження принца Гаррі

Одразу після завершення візиту в Україну принц Гаррі святкує уродини. Народився Гаррі 15 вересня 1984 року в Лондоні, в шпиталі Святої Марії в Паддінгтоні. Він і його старший брат Вільям поклали початок новій традиції, бо до того часу у королівській родині було заведено народжувати дітей у палаці.

Повне ім'я королівського сина – Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор, але всі знають його просто як "принц Гаррі". Він молодший син короля Чарльза ІІІ і його покійної дружини принцеси Діани.

Леді Діана намагалася, щоб сини не були відділені від навколишнього світу палацовими стінами. Вона возила їх у Діснейленд, водила в "Макдональдс", хлопці допомагали в клініках для хворих СНІДом і в притулках для безхатьків. Крім того,брати, за наполяганням матері, були не на традиційному домашньому навчанні, а відвідували дитсадок і школу з однолітками. Так Гаррі навчався в школах Везербі в Лондоні та Ладгроув у Беркширі.

У 1996 році батьки маленьких принців розлучилися, а ще через рік леді Діана загинула в автокатастрофі. Гаррі на той момент було 12 років.

Юність і служба в армії

Вищу освіту принц Гаррі здобув в Ітонському коледжі. Там він мав добрі оцінки і здобув славу висококласного спортсмена, зокрема в змаганнях із поло та регбі. Одна з вчительок Сара Форсайт стверджувала, нібито принцу допомагали списати на іспитах, однак Ітон і Гаррі це заперечували і факт списування не був підтверджений.

Рік після коледжу Гаррі подорожував. Вирощував кукурудзу в Австралії, грав у поло, працював із дітьми-сиротами в африканському Лесото. Згодом розпочав військову кар'єру. Пройшов армійську офіцерську підготовку в Королівській військовій академії Сандхерст. Двічі принц був направлений на дійсну військову службу до Афганістану – на 10 тижнів у 2007-2008 роках і на 12 тижнів у 2012-2013 роках.

Під час першої ротації, хоча її тримали в суворій секретності, про участь Гаррі у військових місіях врешті повідомили німецький Bild та австралійська New Idea. Принца негайно відкликали через побоювання, що публічність поставить під загрозу самого Гаррі та його товаришів по службі. Пізніше повідомлялося, що він допомагав військам гуркхів відбивати напад повстанців Талібану, а також виконував патрульну службу. Став першим членом британської королівської родини, який служив у зоні бойових дій з часів Фолклендської війни, де його дядько, принц Ендрю, літав на гелікоптерах. Згодом сам Гаррі теж пройшов навчання і став пілотом гелікоптера. Саме в такій ролі він виконував другу місію в Афганістані. У своїх мемуарах розповів, що він виконував шість місій, в результаті яких убив 25 членів Талібану.

Заснування Ігор Нескорених

Саме в принца Гаррі виникла ідея заснувати Ігри Нескорених (англ. Invictus Games). Це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання, виконуючи свої військові обовʼязки. Принц Гаррі побачив виступ британської команди на Warrior Games в Колорадо в 2013 році і захотів створити такий же міжнародний турнір у Британії. За підтримки мера Лондона Бориса Джонсона, Міністерства оборони та інших організацій, було проведено перші ігри. Саме на Іграх нескорених принц Гаррі якось вдягнув шеврон 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

У 2018 році Гаррі став герцогом Сассекським перед своїм весіллям з американською акторкою Меган Маркл. У них є двоє дітей, Арчі та Лілібет. Гаррі та Меган відмовилися від повного статусу членів королівської родини у січні 2020 року, переїхали до Південної Каліфорнії, де проживає Меган, та заснували Archewell Inc., компанію з Беверлі-Гіллз, що об'єднує комерційні та некомерційні бізнес-організації.