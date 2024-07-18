В Україні запустять гарячу лінію з питань енергетики
У суботу, 20 липня, уряд планує запустити гарячу лінію з питань енергетики
Про це інформує ОП за результатами спільних брифінгів Офісу президента, уряду, обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування та дипломатичних установ.
Вказано, що гаряча лінія працюватиме за номером 15-49.
Крім того, на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко та т. в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков розповіли про перебіг ремонтних робіт і постачання резервної генерації на об’єкти критичної інфраструктури, а представник ПРООН Роман Шахматенко презентував цифрову платформу щодо систематизації наявних потреб і проєктів в енергетичному секторі.
На брифінгу представників місцевої влади закликали поінформувати громади про програми кредитування та зменшення кількості дозвільної документації для підключення додаткової генерації.
"Зокрема, у межах кредитної програми "5-7-9" Міністерство економіки запровадило проєкти з фінансування генерації для бізнесу на суму до 150 млн грн та для ОСББ і ЖЕК – до 5 млн грн. Також із 20 липня українці зможуть оформити кредит під 0% на сонячні та вітрові електростанції", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді оголосив про надання Україні $100 млн на підготовку до третьої зими в умовах повномасштабного вторгнення РФ.
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