Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими

Агентство ООН у справах біженців виділить $100 млн, аби допомогти Україні підготуватися до зими

18 липня, 2024 четвер
15:52
Енергетика відключення електроенергії

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді оголосив про надання Україні $100 млн на підготовку до третьої зими в умовах повномасштабного вторгнення РФ

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Також Гранді, який прибув із робочим візитом до Харкова, передав десять генераторів для громад Харківської області як початковий внесок у діяльність уряду щодо забезпечення альтернативних джерел електроенергії та роботи критично важливих служб.

"Харків посідає особливе місце у нашій діяльності з підтримки переміщених людей в Україні. Мене глибоко зворушила стійкість і рішучість людей у Харківській області, які вирішили залишитися, попри те, наскільки близько до кордону вони перебувають, і на щоденну загрозу повітряної тривоги або інших ризиків. Постійні обстріли енергетичної інфраструктури України, ймовірність того, що люди будуть жити без тепла та електроенергії й будуть, можливо, змушені покинути свої будинки цієї зими, означають, що зараз нам потрібно готуватися і робити критично важливі інвестиції", - сказав Верховний комісар.

Своєю чергою заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що надана допомога посилить нашу енергосистему й дасть змогу краще підготуватися до наступного опалювального сезону. Україна працює над відновленням усього пошкодженого обладнання, підкреслила посадовиця.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку. Це має дещо поліпшити ситуацію в енергетиці.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Економіка
ООН
Харків
Війна з Росією
Харківщина
Читайте також:
Сергій Лавров
17 липня, 2024 середа
"Товариш Лавров, що ти за тварина?": постпред України в ООН Кислиця висміяв Лаврова за цитування твору Джорджа Орвелла
Війна з Росією, ЗСУ
17 липня, 2024 середа
"Зараз відбувається переломний момент": експерт Дикий про хід бойових дій
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ
18 липня, 2024 четвер
Захисник Маріуполя заявив, що з полону в Україну повернули військового, який співпрацював з РФ. Реакція бригади й ГУР
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.29
    Купівля 41.29
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 45.09
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
18 липня
16:11
електроенергія
У деяких областях України застосовано екстрені відключення: ситуація в енергосистемі 18 липня
16:03
OPINION
Ірина Федорів
"Судді майдану" можуть залишитися в системі. Чому судова реформа стагнує?
15:51
Зерно, порт
Відбирають зерно: росіяни на ТОТ Херсонщини змушують фермерів працювати на псевдовладу, - "Жовта стрічка"
15:46
Ігор Кондратюк
Кондратюк відреагував на заклики Лорак до миру на Словʼянському базарі
15:33
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
15:29
електромережі ЛЕП світло
Населені пункти за 20 км від кордону з РФ, Білоруссю та лінії фронту не відключатимуть від світла
15:27
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна блокуватиме російські радіосигнали у прифронтових регіонах
15:24
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
14:53
Збірна України, Євро-2024
Збірна України опустилася у рейтингу ФІФА за підсумками Євро-2024
14:53
Червінський у суді
У Шевченківському райсуді триває засідання у ще одній справі Червінського
14:51
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:30
Морський дрон
СБУ дронами уразили базу берегової охорони РФ в окупованому Криму, - ЗМІ
14:23
телефон
Британська розвідка оцінила, як РФ намагається посилити державний контроль над інтернет-майданчиками в країні
14:19
Оновлено
Зеленський прибув до Великої Британії та виступив на саміті Європейської політичної спільноти
14:05
Оновлено
РФ уночі вдарила КАБом по Куп'янщині: загинула жінка, двоє постраждалих
14:01
OPINION
Віктор Каспрук
У "мирних угодах" Путіна миру не проглядається
13:42
Банківські рахунки, квартири, авто преміум-класу: в Україні арештували майно довіреної особи Януковича
13:35
Верховна Рада
Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
13:11
Володимир Зеленський
"Зеленський пішов ва-банк заради обіцянок Заходу і програв усе": маніпуляції світових ЗМІ за 18 липня
12:50
Окупанти, Крим
Окупанти планують створити на ТОТ "хуторські та міські козачі товариства", - голова Запорізької ОВА
12:42
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
12:26
Урсула фон дер Ляєн
"Замирення агресора": Урсула фон дер Ляєн прокоментувала "місію миру" від Орбана
12:17
Урожайне
ЗСУ відійшли від позицій в Урожайному на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
Україна доправила до сектору Гази 1 тис. тонн пшеничного борошна
12:00
OPINION
Ігор Луценко
Нове покоління командирів повстає проти старого і байдужого
11:58
На фото: Адель
"Хочеться зайнятися іншим": Адель оголосила, що візьме паузу в музиці
11:52
Оновлено
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
У Києві відновили рух на трьох станціях "зеленої" гілки метро
11:46
Джо Байден
Байден звинуватив Ілона Маска та "його багатих друзів" у намаганні "купити вибори"
11:45
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
11:32
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
Жодного бойового корабля РФ не залишилося у Криму, - полковник ЗСУ Селезньов
11:27
Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
11:20
Фестиваль Atlas Weekend
Фестиваль Atlas, UNITED24 та українські коміки новим креативним роликом оголосили збір на 100 млн грн для ЗСУ
11:17
"Залишили кілька сюрпризів": партизани розвідали автомобільний батальйон РФ у Ставрополі
11:01
Огляд
міжнародний огляд
Венс офіційно балотується на посаду віцепрезидента США та розмови про аномальну спеку в Україні. Акценти світових ЗМІ 18 липня
10:53
ракетна атака на Охматдит
Кличко розповів про стан постраждалих внаслідок масованої атаки на Київ 8 липня
10:45
ЗСУ
У мережі шириться інформація про вихід ЗСУ з Кринків: в ОСУВ "Таврія" заявили, що ситуація "не така критична"
10:40
Обмін полоненими
Лубінець розповів про інструментарій, що допомагає підтвердити факт полону українців у РФ
10:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 липня: гривня суттєво послабшала щодо долара та євро
10:22
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
В Україні запустили реєстр порушень міжнародного гуманітарного права під час агресії РФ
10:13
Київ спека
У Києві зафіксували 13-й температурний рекорд з початку липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV