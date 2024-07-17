В Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку, який дозволить стабілізувати енергосистему
Енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме завдяки атомній генерації, попри складну ситуацію в енергосистемі України, у людей є світло.
До початку повномасштабного вторгнення, за даними Міністерства, в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків, а ще 6 - розташовані на окупованій ЗАЕС.
- В Україні 17 липня графіки відключень діятимуть впродовж усієї доби. З 11:00 до 22:00 будуть діяти чотири черги відключень, з 22:00 до 24:00 - три черги.
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