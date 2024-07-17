В Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку, який дозволить стабілізувати енергосистему

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме завдяки атомній генерації, попри складну ситуацію в енергосистемі України, у людей є світло.

До початку повномасштабного вторгнення, за даними Міністерства, в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків, а ще 6 - розташовані на окупованій ЗАЕС.