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В Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку, який дозволить стабілізувати енергосистему

17 липня, 2024 середа
12:18
Економіка електроенергія, відключення

Енергетики достроково закінчили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період

Зміст

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Після планового ремонту і перевантаження ядерного палива до енергосистеми підключено один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми в складний період", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме завдяки атомній генерації, попри складну ситуацію в енергосистемі України, у людей є світло.

До початку повномасштабного вторгнення, за даними Міністерства, в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній Україні території 9 блоків, а ще 6 - розташовані на окупованій ЗАЕС.

Теги:
Україна
Енергетика
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