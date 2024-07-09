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Шмигаль розповів, коли очікувати покращення ситуації в енергетиці

9 липня, 2024 вiвторок
16:05
Енергетика Відключення електроенергії

Після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації

Зміст

Про це 9 липня заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що уряд працює над розбудовою децентралізованої генерації. Зокрема вже запущено комплекс заходів у цьому напрямі.

Перша програма — кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн, на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок і систем накопичення електроенергії.

Друга програма — пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн, на строк до 10 років, під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації.

"На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1-5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних", — уточнив очільник уряду.

Третя програма — кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За ці гроші співвласники житла встановлять сонячні станції й теплові помпи. Потім держава в межах програми "ГрінДІМ" компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Четверта програма — кредити для великого бізнесу на 5-7 років під 14-16% річних, під заставу обладнання.

"Спільно з НБУ ми провели роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування", - зазначив прем'єр.

За його словами, до Верховної Ради подали законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

"Очікуємо, що не пізніше 25 липня усі ці механізми запрацюють на повну силу", - резюмував Шмигаль.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

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Економіка
Україна
Кабмін
Денис Шмигаль
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