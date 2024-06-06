В Укренерго заявили, що скасують тендер на закупівлю кондиціонерів на 629 тис. грн
Тендер на закупівлю Укренерго систем кондиціонування на суму 629 тис. грн буде скасований 6 червня - відповідну процедуру вже розпочали
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Сьогодні тендер на закупівлю систем кондиціонування буде скасований. Процедуру скасування згідно із законодавством уже розпочав наш закупівельний підрозділ", - заявили в Укренерго.
Там зазначили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, сервісні служби компанії почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.
"Ми все купуємо в суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендера, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів", - кажуть в Укренерго.
У компанії додали, що "задля уникнення маніпуляцій" тендер буде скасований, а відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.
На початку червня, після збільшення дефіциту енергії, компанія "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис. грн.
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