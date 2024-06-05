Для чого встановили нові тарифи на електроенергію: пояснює членкиня НКРЕКП Бабій
Ольга Бабій, членкиня НКРЕКП розповіла, якими чинниками викликане встановлення нового тарифу на електричну енергію
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"Тариф на електричну енергію має покривати собівартість енергетичних компаній, які виробляють електроенергію. Ми до цього часу мали тариф на рівні 2,48 грн/кВт, який не покривав витрат "Енергоатому" та "Укргідроенерго", вартість транспорту та доставки електроенергії і був в два рази нижчим, ніж ринковий тариф для промисловості. Рішення Кабінету Міністрів було прийнято для того, щоб збалансувати економічну генерацію та інших учасників ринку, щоб вони могли функціонувати, виплачувати заробітну плату, придбавати паливо і належним чином забезпечувати електроенергію споживачам. Це виключно питання господарської діяльності тих виробників, які виробляють електричну енергію", - розповіла Бабій.
- 31 травня уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року.
- 3 червня заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук пояснила, новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні.
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