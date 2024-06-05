Для чого встановили нові тарифи на електроенергію: пояснює членкиня НКРЕКП Бабій

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Тариф на електричну енергію має покривати собівартість енергетичних компаній, які виробляють електроенергію. Ми до цього часу мали тариф на рівні 2,48 грн/кВт, який не покривав витрат "Енергоатому" та "Укргідроенерго", вартість транспорту та доставки електроенергії і був в два рази нижчим, ніж ринковий тариф для промисловості. Рішення Кабінету Міністрів було прийнято для того, щоб збалансувати економічну генерацію та інших учасників ринку, щоб вони могли функціонувати, виплачувати заробітну плату, придбавати паливо і належним чином забезпечувати електроенергію споживачам. Це виключно питання господарської діяльності тих виробників, які виробляють електричну енергію", - розповіла Бабій.

