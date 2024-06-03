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У Міненерго пояснили, як розрахували новий тариф на світло для населення

3 червня, 2024 понедiлок
20:03
Економіка електроенергія

Новий тариф для населення 4,32 грн за кВт-год покриває винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам в Україні

Зміст

Про це заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, передає пресслужба відомства.

За її словами, внаслідок масованих атак РФ Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, суттєво постраждали теплові електростанції Центренерго та гідроелектростанції Укргідроенерго. Нові тарифи на світло дадуть змогу отримати необхідні для ремонту гроші.

"Тариф для населення дає нам змогу продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію. Підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів", – зазначила заступниця міністра. 

"Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год  двома державними енергокомпаніями – Енергоатомом та Укргідроенерго, а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається винятково із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн",  – запевнила Гринчук.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

9 травня через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

27 травня в Укренерго заявили, що у спекотні місяці графіки відключень світла можуть бути жорсткішими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Енергетика
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