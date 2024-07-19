В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки через спеку в потязі Запоріжжя - Ужгород
У нічному експресі Запоріжжя - Ужгород через спеку у вагоні без кондиціонера померла пасажирка. В Укрзалізниці підтвердили інцидент
Про це повідомив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський в етері "Сніданку з 1+1".
Нещодавно одна з пасажирок купе потягу Запоріжжя - Ужгород написала у Facebook, що вночі її попутниця, яка їхала у Стрий до подруги, раптово померла через спеку у вагонах.
Перцовський підтвердив смерть жінки та заявив, що вагон, у якому вона їхала, "відразу продавався як той, що без кондиціювання".
"Інформація підтверджується. Це поїзд Запоріжжя - Ужгород. Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті... По цьому випадку, зокрема, ми дивимося, чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали. (Висновків, - ред. ) по цьому випадку поки немає", - зазначив Перцовський.
Він додав, що кондиціонерами не обладнана половина парку Укрзалізниці. Він закликав враховувати це та високу температуру під час планування поїздок.
"Якщо є проблеми зі здоров’ям, маленькі діти й ви знаєте, що довга поїздка в таку спеку - це не варіант, то перенесіть поїздку на кілька днів", - порадив Перцовський.
Він також закликав у разі виникнення проблем із самопочуттям звертатися до провідників - вони нададуть допомогу й за можливості пересадять у вагон із кондиціонером.
- 13 липня у 17 областях України зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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