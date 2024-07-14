У 17 регіонах України 13 липня зафіксували температурні рекорди

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у повідомленні.

Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-4 °C у таких містах:

Київ - 35,4 °C

Ужгород - 35,6 °C

Львів - 35,4 °C

Луцьк - 35,9 °C

Івано-Франківськ - 37 °C

Тернопіль - 36 °C

Рівне - 34,8 °C

Чернівці - 37 °C

Хмельницький - 34,3 °C

Вінниця - 38,9 °C

Чернігів - 35,5 °C

Суми - 34,4 °C

Полтава - 32,9 °C

Кропивницький - 36,2 °C

Миколаїв - 37,7 °C

Херсон - 36,4 °C

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11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.