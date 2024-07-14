У 17 регіонах України 13 липня зафіксували температурні рекорди
У суботу, 13 липня, у 17 областях України зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у повідомленні.
Метеорологічні станції зафіксували перевищення на 1-4 °C у таких містах:
- Київ - 35,4 °C
- Ужгород - 35,6 °C
- Львів - 35,4 °C
- Луцьк - 35,9 °C
- Івано-Франківськ - 37 °C
- Тернопіль - 36 °C
- Рівне - 34,8 °C
- Чернівці - 37 °C
- Хмельницький - 34,3 °C
- Вінниця - 38,9 °C
- Чернігів - 35,5 °C
- Суми - 34,4 °C
- Полтава - 32,9 °C
- Кропивницький - 36,2 °C
- Миколаїв - 37,7 °C
- Херсон - 36,4 °C
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11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
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