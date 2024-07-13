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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме спека

13 липня, 2024 субота
16:08
Суспільство спека

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що спека триватиме досить довго. На півдні, сході та більшої частини центральних областей України взагалі не буде перерви цій немилосердній спеці, від 35 °C до 40 °C, а місцями до 40 °C та навіть вище

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Спека прийшла, триває і, на жаль, триватиме. Якщо два дні тому я обережно писала про послаблення спеки, зниження температури повітря з 20 липня, хай невелике, то зараз ситуація уточнилася та змінилася. Я дивлюся, що, наприклад, з 18 по 20 липня у західних областях України, у північних та Вінниччині, температура повітря буде нижчою, ніж сьогодні. Але після 22 липня знову виривається чергова хвиля. На півдні, сході та більшої частини центральних областей взагалі не буде перерви цій немилосердній спеці, від +35 °C до +40 °C, а місцями до +40 °C та навіть вище", - прокоментувала Наталка Діденко.

За її словами, про дощі у таку спеку не йдеться. Єдине, що слід зауважити, потрібно бути пильними та уважними в дорозі чи полі, тому що при цій синоптичній ситуації зростає ймовірність масштабних смерчів.

"Спека є і триватиме, тому закликаю всіх серйозно до цього ставитися, не зловживати з перебуванням не те що на сонці, а й взагалі на вулиці. Є хитрі правила, які допомагають у спекотні дні, - тримати у сумці чи кишені невеличку хусточку, серветку, яку можна змочити та покласти на потилицю, лоба. Також було б добре мати з собою віяло чи якийсь папірець. Треба рятуватися, бо спека триватиме ще досить довго", - резюмувала синоптикиня.

  • 11 липня синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що у п'ятницю, 12 липня, у більшості регіонів України температура повітря триматиметься у межах +35...+40 °C. Проте поступове послаблення спеки можна очікувати 20 липня.
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